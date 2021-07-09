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Венедіктова забрала у свого заступника Мамедова усю роботу

9 липня, 2021 п'ятниця
19:04

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова забрала у власного заступника Гюндуза Мамедова керівництво Департаментом захисту інтересів дітей та протидії насильству, а також Тренінговим центром прокурорів

Про це йдеться у наказі Венедіктової від 8 липня, передає Бабель.

У документі прізвище Мамедова не згадується.

Департаментом захисту інтересів дітей та протидії насильству передали Ігорю Мустеці, а взаємодію з Тренінговим центром прокурорів – Олексію Симоненку

 29 червня Венедіктова забрала у Мамедова департамент, який розслідує злочини, які вчинили в умовах збройного конфлікту з РФ

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Гюндуз Мамедов
Ірина Венедіктова
Офіс генпрокурора
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