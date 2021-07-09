Венедіктова забрала у свого заступника Мамедова усю роботу
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова забрала у власного заступника Гюндуза Мамедова керівництво Департаментом захисту інтересів дітей та протидії насильству, а також Тренінговим центром прокурорів
Про це йдеться у наказі Венедіктової від 8 липня, передає Бабель.
У документі прізвище Мамедова не згадується.
Департаментом захисту інтересів дітей та протидії насильству передали Ігорю Мустеці, а взаємодію з Тренінговим центром прокурорів – Олексію Симоненку29 червня Венедіктова забрала у Мамедова департамент, який розслідує злочини, які вчинили в умовах збройного конфлікту з РФ
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