Заступник генпрокурора Мамедов йде з органів, - адвокати

Про це повідомила пресслужба юридичної компанії "Міллер" у Facebook.



"Керівництво Офісу генерального прокурора свідомо створило складні умови роботи та всіляко блокує виконання Мамедовим своїх посадових обов’язків, систематично здійснюючи тиск на нього", - йдеться в повідомленні.



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У юркомпанії наголосили, що Мамедова "позбавили керування Департаментом щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту та Департаментом захисту інтересів дітей та протидії насильству, достроково припинили доступ до держтаємниці, скоротили його посаду та порушили низку дисциплінарних і кримінальних проваджень".

"Законних підстав для звільнення нашого клієнта немає, тому активно використовується дискредитаційна інформаційна кампанія", - наголосили юристи.



Мамедов після 25 років роботи в прокуратурі прийняв рішення про відставку

"Отже, залишатись на посаді без можливостей виконання своїх повноважень є неприйнятним для нашого клієнта", - зазначено в повідомленні.