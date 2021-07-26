Заступник генпрокурора Мамедов йде з органів, - адвокати
Гюндуз Мамедов звільняється з посади заступника генерального прокурора, оскільки керівництво Офісу блокує виконання ним своїх посадових обов'язків
Про це повідомила пресслужба юридичної компанії "Міллер" у Facebook.
"Керівництво Офісу генерального прокурора свідомо створило складні умови роботи та всіляко блокує виконання Мамедовим своїх посадових обов’язків, систематично здійснюючи тиск на нього", - йдеться в повідомленні.
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У юркомпанії наголосили, що Мамедова "позбавили керування Департаментом щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту та Департаментом захисту інтересів дітей та протидії насильству, достроково припинили доступ до держтаємниці, скоротили його посаду та порушили низку дисциплінарних і кримінальних проваджень".
"Законних підстав для звільнення нашого клієнта немає, тому активно використовується дискредитаційна інформаційна кампанія", - наголосили юристи.
Мамедов після 25 років роботи в прокуратурі прийняв рішення про відставку
"Отже, залишатись на посаді без можливостей виконання своїх повноважень є неприйнятним для нашого клієнта", - зазначено в повідомленні.
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