Про це інформує LIGA.net з посиланням на слова міністра юстиції Дениса Малюськи під час етеру телемарафону.

Повідомляється, що в рамках трьох хвиль помилування з місць позбавлення волі було звільнено уже 363 засуджених українців, які виявили бажання вступити у лави ЗСУ, аби боронити країну від армії окупанта.

"Ми випускали лише тих, де переконалися, що такі особи не становлять небезпеку для суспільства, і там, де дійсно була можливість залучити їх до оборони нашої держави", – зазначив Малюська.

Він також додав, що звільняли від увʼязнення як правило тих громадян, чий строк відбування покарання був на завершальному етапі.

Мінʼюст також наголосив, що про проведення четвертої хвилі помилування наразі не йдеться, оскільки ЗСУ не надавали таких запитів.

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