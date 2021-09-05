Затриманому окупантами заступнику голови Меджлісу Джелялову загрожує 15 років в'язниці, - Чубаров

Про це Чубаров повідомив у facebook.

"Після того, як шантаж і ультиматуми, що застосовувалися Кремлем напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи, з тріском провалилися, Москва приступила до виконання погроз по відношенню до її учасників

Показові помсту і розправу вирішили розпочати з кримських татар, оскільки вони і так є заручниками в умовах тимчасово окупованого РФ Криму", - написав Чубаров.

Він підкреслив, що масові обшуки і затримання, проведені 3-4 вересня, російські окупанти вирішили закамуфлювати під диверсію, нібито здійснену групою кримських татар за посередництва першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.

За його словами, Джелялову російськими окупантами висунуто підозру у вчиненні ним злочину, що підпадає під дію частини 1 статті 281 "Диверсія" УК РФ та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років

"Зрозуміло, що інкримінування Наріману Джелялову "терористичної" статті, разом з розправою за його принципову, чесну і незламну позицію, яка ним відкрито відстоюється протягом всього періоду російської окупації Криму, має також на меті чергову спробу Кремля дискредитувати представницький орган корінного кримськотатарського народу – Меджліс", - переконаний Чубаров.

Він додав, що крім Нарімана Джелялова, як випливає з відомостей, що надходять з Криму, підозри за статтею 281 "Диверсія" УК РФ також пред'явлені двоюрідним братам Ахтемову Азізу і Ахтемову Асану.



Нагадаємо, у суботу, 4 вересня 2021 року, в помешканні першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла в селі Первомайське Сімферопольського району російські силовики провели обшуки.

Президент України Володимир Зеленський назвав нові репресії російської окупаційної влади проти кримських татар помстою за "Кримську платформу".

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