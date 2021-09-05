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Затриманому окупантами заступнику голови Меджлісу Джелялову загрожує 15 років в'язниці, - Чубаров

5 вересня, 2021 неділя
16:51
війна з Росією Наріман Джелялов

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що схопленому в окупованому Криму його заступнику Наріману Джелялову загрожує до 15 років ув'язнення

Про це Чубаров повідомив у facebook. 

"Після того, як шантаж і ультиматуми, що застосовувалися Кремлем напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи, з тріском провалилися, Москва приступила до виконання погроз по відношенню до її учасників

Показові помсту і розправу вирішили розпочати з кримських татар, оскільки вони і так є заручниками в умовах тимчасово окупованого РФ Криму", - написав Чубаров. 

Він підкреслив, що масові обшуки і затримання, проведені 3-4 вересня, російські окупанти вирішили закамуфлювати під диверсію, нібито здійснену групою кримських татар за посередництва першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.

За його словами, Джелялову російськими окупантами висунуто підозру у вчиненні ним злочину, що підпадає під дію частини 1 статті 281 "Диверсія" УК РФ та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років

"Зрозуміло, що інкримінування Наріману Джелялову "терористичної" статті, разом з розправою за його принципову, чесну і незламну позицію, яка ним відкрито відстоюється  протягом всього періоду російської окупації Криму, має також на  меті чергову спробу Кремля дискредитувати представницький орган корінного кримськотатарського народу – Меджліс", - переконаний Чубаров. 

Він додав, що крім Нарімана Джелялова, як випливає з відомостей, що надходять з Криму, підозри за статтею 281 "Диверсія" УК РФ також пред'явлені двоюрідним братам Ахтемову Азізу і Ахтемову Асану.
 

  • Нагадаємо, у суботу, 4 вересня 2021 року, в помешканні першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла в селі Первомайське Сімферопольського району російські силовики провели обшуки

  • Президент України Володимир Зеленський назвав нові репресії російської окупаційної влади проти кримських татар помстою за "Кримську платформу".

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Крим
затримання
Рефат Чубаров
Меджлiс
Кримська платформа
Наріман Джелялов
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