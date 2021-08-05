Затриманому з гранатою в будівлі уряду ветерану Прохничу просять арешт без застави, - адвокат

Про клопотання поліції повідомив у Facebook адвокат Прохнича Тарас Безпалий, оприлюднивши фото документу.



"Володимиру Прохничу просять арешт без застави. Санкція має відбутись 6 серпня, час додатково повідомлю", - написав Безпалий.



Раніше Прохничу повідомили про підозру. Йому інкримінують ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).



Нагадаємо, 4 серпня ветеран батальйону "Айдар" Володимир Прохнич зайшов до будівлі Кабміну з бойовою гранатою і погрожував підірвати її. Після перемовин, які провів із чоловіком його друг, Прохнича вдалося умовити здатися добровільно. Після затримання чоловік вибачився за свої дії.