Затриманому з гранатою в будівлі уряду ветерану Прохничу просять арешт без застави, - адвокат
Поліція та прокуратура просять суд помістити під варту ветерана війни з Росією Володимира Прохнича, якого затримали після того, як він зайшов у будівлю Кабміну з гранатою та погрожував її підірвати
Про клопотання поліції повідомив у Facebook адвокат Прохнича Тарас Безпалий, оприлюднивши фото документу.
"Володимиру Прохничу просять арешт без застави. Санкція має відбутись 6 серпня, час додатково повідомлю", - написав Безпалий.
Раніше Прохничу повідомили про підозру. Йому інкримінують ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).
Нагадаємо, 4 серпня ветеран батальйону "Айдар" Володимир Прохнич зайшов до будівлі Кабміну з бойовою гранатою і погрожував підірвати її. Після перемовин, які провів із чоловіком його друг, Прохнича вдалося умовити здатися добровільно. Після затримання чоловік вибачився за свої дії.
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