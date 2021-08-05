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Головна Кримінал Чоловіку, який захопив заручників у Кабміні, оголосили підозру

Чоловіку, який захопив заручників у Кабміні, оголосили підозру

5 серпня, 2021 четвер
12:13
Кримінал

Чоловіку, який захопив приміщення уряду та погрожував підірвати гранату, повідомили про підозру

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.

Підозрюваному інкримінують три статті:

  • ст. 341 (захоплення державних будівель)
  • ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі)
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).
Вирішується питання щодо запобіжного заходу.  Мотиви та обставини злочину встановлюються.

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Кабмін
заручники
граната
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