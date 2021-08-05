Чоловіку, який захопив заручників у Кабміні, оголосили підозру
Чоловіку, який захопив приміщення уряду та погрожував підірвати гранату, повідомили про підозру
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.
Підозрюваному інкримінують три статті:
- ст. 341 (захоплення державних будівель)
- ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі)
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).
- 4 серпня в Києві чоловік погрожував підірвати будівлю уряду, його затримали.
- Чоловіку проведуть психіатричну експертизу.
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