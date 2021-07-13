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Завдали збитків на майже 30 млн грн: прокуратура підозрює шістьох харківських митників у службовій недбалості

13 липня, 2021 вiвторок
15:17
Економіка

Харківська прокуратура повідомила шістьом митникам про підозру у службовій недбалості, яка завдала державі збитків на майже 30 млн грн

Про це повідомила пресслужба Харківської прокуратури.

Згідно з повідомленням, Харківська прокуратура повідомила про підозру шести головним державним інспекторам Харківської митниці за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Так, правоохоронці встановили, що упродовж 2018 року працівники Харківської митниці розмитнювали ввезений з-за кордону суб'єктом господарювання розчинник промислового призначення із вмістом метилового спирту з неправильним визначенням коду товару за УКТЗД, внаслідок чого занижувалися митні платежі до бюджету. Загальна сума завданих державі збитків складає майже 30 млн грн.

У пресслужбі зазначили, що наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.

У прокуратурі додали, що у разі доведення провини, фігуранти можуть отримати позбавлення волі від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятидесяти до семисот п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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прокуратура
митниця
митник
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