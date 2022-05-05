Завдано нищівного удару по путінській пропаганді, - Ткаченко про нові санкції Великої Британії
Велика Британія запровадила санкції проти 63 російських громадян та компаній, які пов’язані з пропагандою – їхні активи будуть заморожені
Про це повідомив у телеграмі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Він зауважив, що Британія вкотре продемонструвала справжнє лідерство та рішучу підтримку України.
"Російському бізнесу закрили доступ до консультантів світового рівня у сфері управлінського консалтингу, бухгалтерської справи та піару, що становить, на хвилиночку, 10% всього російського імпорту, оскільки більшість компаній з РФ фактично залежать від західних сервісних компаній", - повідомив Ткаченко.
Окрім того, зазначив він, "Британія завдала нищівного удару по путінській пропаганді". Так, за словами міністра, з національного ефіру вже прибрали найбільші дезінформаційні помийки РФ – телеканали RT та Sputnik, доступ до їхніх сайтів та сторінок у всіх соцмережах заблоковано.
"Загалом, під санкції потрапили 63 російських громадян та компаній, які пов’язані з пропагандою. Їхні активи будуть заморожені, як і можливість поїздок до Сполученого Королівства. Персональні обмеження ввели проти 31 особи", - повідомив міністр.
Він уточнив, що серед найодіозніших пропагандистів до списку потрапили: Наїля Аскер Заде (ВДТРК), Павло Гусєв ("Московский комсомолець"), Олександр Коц (військовий кореспондент), Михайло Леонтьєв ("Первый канал"), Олександр Малькевич (телеканал "Санкт-Петербург"), Максим Орєшкін (один з директорів "Первого канала"), Сергій Михайлов (ТАСС), Євген Піддубний (військовий кореспондент), Дмитро Стешин (спеціальний кореспондент "Комсомольской правды").
Ткаченко також повідомляє, що, окрім персональних санкцій, обмеження наклали на Всеросійське державне телебачення і радіомовлення (ВДТРК), Інформаційне агентство InfoRos, SouthFron та Fundation Strategic Culture.
Він подякував міністру цифровізації, культури, ЗМІ та спорту Великої Британії Надін Дорріс, з якою говорив про необхідність цих санкцій.
"Нові британські санкції проти РФ – чудовий приклад ефективних обмежень, які реально вплинуть не лише на економіку країни-агресора, а й на відновлення здорового інформаційного фону в Європі. Чекаємо аналогічних рішень від інших країн, які дійсно хочуть допомогти Україні у боротьбі з путінською ордою. Жодної співпраці з російськими злочинцями!", - наголосив Ткаченко.
- 4 травня стало відомо, що у рамках нового пакету санкцій Велика Британія заборонила експорт послуг до Росії, у тому числі у сфері управлінського консалтингу, зв'язків із громадськістю та бухгалтерського обліку.
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