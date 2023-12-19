Завдяки мужнім воїнам, які тримають лівобережний плацдарм, зменшилася кількість обстрілів Херсона, - ОВА

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Наші хлопці продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра. Це важка й дуже небезпечна робота. Завдяки нашим мужнім воїнам зменшилася кількість обстрілів Херсона. Хлопці беруть на себе удар і снаряди, які могли б летіти на лікарні, дитячі садочки на правобережній частині. Українські захисники беруть на себе цей вогонь. На таку самовіддану роботу не кожен здатен", - наголосив Толоконніков.

За словами голови пресофісу Херсонської ОВА, на лівому березі Дніпра тривають дуже важкі бої.

"Наразі ми не маємо можливості великими силами підтримувати захисників, а саме броньованою технікою. Тому що немає можливості перекинути її на той берег. Росіяни продовжують застосовувати авіацію, але Сили оборони продовжують робити все, щоб утримувати плацдарм й просуватися далі", - додав Толоконніков.

16 грудня волонтер Сергій Стерненко поділився кадрами відео з ударами українських дронів по російських терористах.

Російські військові на тимчасово окупованій території Херсонщини збільшують кількість спецпризначенців для пошуку українського підпілля.



