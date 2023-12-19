Завдяки мужнім воїнам, які тримають лівобережний плацдарм, зменшилася кількість обстрілів Херсона, - ОВА
Голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив, що наразі немає можливості перекинути броньовану техніку на лівий берег Дніпра
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Наші хлопці продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра. Це важка й дуже небезпечна робота. Завдяки нашим мужнім воїнам зменшилася кількість обстрілів Херсона. Хлопці беруть на себе удар і снаряди, які могли б летіти на лікарні, дитячі садочки на правобережній частині. Українські захисники беруть на себе цей вогонь. На таку самовіддану роботу не кожен здатен", - наголосив Толоконніков.
За словами голови пресофісу Херсонської ОВА, на лівому березі Дніпра тривають дуже важкі бої.
"Наразі ми не маємо можливості великими силами підтримувати захисників, а саме броньованою технікою. Тому що немає можливості перекинути її на той берег. Росіяни продовжують застосовувати авіацію, але Сили оборони продовжують робити все, щоб утримувати плацдарм й просуватися далі", - додав Толоконніков.
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