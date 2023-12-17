Росія збільшує кількість спецпризначенців для пошуку партизанів на ТОТ

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У центрі зазначають, що дедалі більше груп російських спецслужбовців і військових залучено до пошуку підпілля.

"Наше підпілля фіксує посилення контрдиверсійного режиму окупантів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, окупанти сформували окремі маневрені групи РЕР, які націлені на пеленгування джерел випромінювання від супутникових телефонів.

Ворогу відомо, що Сили оборони використовують у військових цілях апаратуру оператора супутникового зв'язку "Iridium". Також для прочісування населених пунктів було виділено близько ста представників росгвардії.