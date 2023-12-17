Росія збільшує кількість спецпризначенців для пошуку партизанів на ТОТ
Російські військові на тимчасово окупованій території Херсонщини збільшують кількість спецпризначенців для пошуку українського підпілля
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У центрі зазначають, що дедалі більше груп російських спецслужбовців і військових залучено до пошуку підпілля.
"Наше підпілля фіксує посилення контрдиверсійного режиму окупантів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, окупанти сформували окремі маневрені групи РЕР, які націлені на пеленгування джерел випромінювання від супутникових телефонів.
Ворогу відомо, що Сили оборони використовують у військових цілях апаратуру оператора супутникового зв'язку "Iridium". Також для прочісування населених пунктів було виділено близько ста представників росгвардії.
- 10 грудня у Генічеському районі Херсонщини російські загарбники провели рейд у пошуках підпілля. За традицією, окупанти займались мародерством.
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