Росіяни провели репресивний рейд на Херсонщині: шукали підпілля

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що росіяни продовжують репресії на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

За словами експертів ЦНС, відряджені поліцейські зі слідчого комітету РФ провели рейд у Генічеському районі в пошуках підпілля. Під час рейду окупанти перекривали село, обшукували будинки та намагались виявити інформаторів Сил Оборони України.

"Проте по факту росіяни займались традиційною для себе справою – мародерством, репресіями та залякуванням. Особливу увагу ворог приділяв тим, хто не відмовився отримувати паспорт РФ", - розповідають у ЦНС,

Центр національного спротиву зауважує, що ніхто не уникне відповідальності за злочини проти українського народу.