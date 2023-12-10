Росіяни провели репресивний рейд на Херсонщині: шукали підпілля
У Генічеському районі Херсонщини російські загарбники провели рейд у пошуках підпілля. За традицією, окупанти займались мародерством
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Зазначається, що росіяни продовжують репресії на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.
За словами експертів ЦНС, відряджені поліцейські зі слідчого комітету РФ провели рейд у Генічеському районі в пошуках підпілля. Під час рейду окупанти перекривали село, обшукували будинки та намагались виявити інформаторів Сил Оборони України.
"Проте по факту росіяни займались традиційною для себе справою – мародерством, репресіями та залякуванням. Особливу увагу ворог приділяв тим, хто не відмовився отримувати паспорт РФ", - розповідають у ЦНС,
Центр національного спротиву зауважує, що ніхто не уникне відповідальності за злочини проти українського народу.
- Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко поділився, як російські окупанти змушують людей приймати їхнє громадянство та обмежують права.
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