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Війна з Росією: хроніка
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У тимчасово окупованій Новій Каховці ворог затягує ланцюги тотального контролю, - мер

9 грудня, 2023 субота
08:23
Війна з Росією на фото: галерея

Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко поділився, як російські окупанти змушують людей приймати їхнє громадянство та обмежують права

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ворожа петля окупації вже з першого дня і до сьогодні - є, тим більше у прифронтовій зоні. Це вибудуваний такий ланцюг постійного тотального контролю. Більшість людей навіть з будинків зайвий раз не хочуть виходити, адже вийшов - і потрапляєш на похмілля солдата, який вранці телепається по вулиці. Далі тобі треба звернутися в лікарню за якоюсь послугою, а ти не можеш, бо перше питання буде: де твій російський паспорт. Якщо ти на своєму транспорті їдеш, на блокпості тебе запитають: чому не зареєстрований в Росії. Тебе заганяють у лабіринт безвихідності, а тому чим далі від початку війни, тим менше можливості у людей залишитися", - пояснив мер тимчасово окупованого міста.

Коваленко закликає жителів чекати на Збройні Сили України, адже вони знають справу та повернуть території.

"Паспортний терор набирав постійного варіанту тиску, тобі обмежили все, як у людини в тебе виникають інколи якісь проблеми, але тобі обмежили все. Навіть піти сказати, що в тебе порвало трубу й водою заливає, тебе у водоканалі запитають: де твій російський паспорт. І оцей тиск постійно звужує коло можливостей. На сьогодні є люди, які так і не взяли документ і просять сусідів, щоб їм купили хліб, хто хоче знаходить спосіб, щоб до кінця протриматися", - підсумував він.

  • Нагадаємо, що Сили оборони перерізали дорогу Олешки - Нова Каховка у Херсонській області та створили додаткові логістичні проблеми російським окупантам на цьому напрямку.  
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Нова Каховка
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