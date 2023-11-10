Українські військові перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка на Херсонщині, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що Сили оборони на Херсонщині станом на 9 листопада встановили постійний контроль над позиціями розташованими від залізничного мосту на північ від Пойми до Антонівського мосту та щонайменше у двох районах перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка, що у 53 км на північний схід від міста Херсона.

Водночас російські військові блогери стверджують, що українці встановили контроль над новими позиціями в Кринках та вели штурм російських позицій на південь і південний захід від цього населеного пункту. Також є повідомлення, що українські війська просунулися до лісових масивів на південь від Кринок та атакували поблизу Пойми, Піщанівки та Підстепного.

"Росіянам буде важко передислокувати боєздатне підкріплення для відповіді на українські операції на Херсонщині, водночас з оборонними операціями в Запорізькій області та наступальними діями на сході України", - дійшли висновку в ISW.

Операція на лівобережжі Херсонщини

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області.

20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.

20 жовтня ISW констатував, що українські наступи на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабнішими, ніж ті рейди, що було раніше.

Станом на 1 листопада українські військові намагалися прорвати російську оборону біля Піщанівки та Пойми. Також ЗСУ утримують позиції у Кринках та поблизу Антонівського шосе.