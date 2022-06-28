Завдяки польським друзям допомогли ЗСУ 4 автобусами, – Микола Княжицький

Про це народний депутат Микола Княжицький написав на своїй facebook-сторінці.

Княжицький розповів, що під час виїздів на фронт українські військові не раз зазначали про потребу не лише джипів, а й звичайних автобусів для перевезень особового складу. Тож вирішили звернутися з цього приводу до польских міст, де радо погодилися допомогти українцям.

Акцію допомоги Збройним Силам України автобусами організували в Польщі завдяки Ришарду Пушу, у 1980-х роках діячу Солідарності, співробітникові Леха Валенси. А організаційним партнером стала Асоціація польських міст (Związek Miast Polskich), за сприяння якої відбувається комунікація з місцевими громадами, які передають автобуси.

У підсумку сьогодні, 28 червня, українським воїнам передають 4 автобуси, а також гуманітарну допомогу.

Допомогу ЗСУ отримають із таких громад:

Іновроцлав, Куявсько-Поморське воєводство. Мер міста – Ришард Брейза. Два автобуси передало комунальне транспортне підприємство.

Ґлівіце, Шльонське воєводство. Мер міста Адам Нойманн (Adam Neumann). Автобус передало Комунальне транспортне підприємство.

П'яскі, Люблінське воєводство. Голова ґміни Міхал Холєва (Michał Cholewa). Автобус передали завдяки Мареку Березі, коменданту ґмінного управління надзвичайних ситуацій.

"Дякую друзям з польського самоврядування за допомогу ЗСУ. Ці автобуси, які ще нещодавно курсували польськими містами возитимуть тепер наших захисників", – додав Княжицький.

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