Завдяки польським друзям допомогли ЗСУ 4 автобусами, – Микола Княжицький
Поляки організували акцію допомоги Збройним Силам України автобусами у відповідь на прохання українських друзів
Про це народний депутат Микола Княжицький написав на своїй facebook-сторінці.
Княжицький розповів, що під час виїздів на фронт українські військові не раз зазначали про потребу не лише джипів, а й звичайних автобусів для перевезень особового складу. Тож вирішили звернутися з цього приводу до польских міст, де радо погодилися допомогти українцям.
Акцію допомоги Збройним Силам України автобусами організували в Польщі завдяки Ришарду Пушу, у 1980-х роках діячу Солідарності, співробітникові Леха Валенси. А організаційним партнером стала Асоціація польських міст (Związek Miast Polskich), за сприяння якої відбувається комунікація з місцевими громадами, які передають автобуси.
У підсумку сьогодні, 28 червня, українським воїнам передають 4 автобуси, а також гуманітарну допомогу.
Допомогу ЗСУ отримають із таких громад:
- Іновроцлав, Куявсько-Поморське воєводство. Мер міста – Ришард Брейза. Два автобуси передало комунальне транспортне підприємство.
- Ґлівіце, Шльонське воєводство. Мер міста Адам Нойманн (Adam Neumann). Автобус передало Комунальне транспортне підприємство.
- П'яскі, Люблінське воєводство. Голова ґміни Міхал Холєва (Michał Cholewa). Автобус передали завдяки Мареку Березі, коменданту ґмінного управління надзвичайних ситуацій.
"Дякую друзям з польського самоврядування за допомогу ЗСУ. Ці автобуси, які ще нещодавно курсували польськими містами возитимуть тепер наших захисників", – додав Княжицький.
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