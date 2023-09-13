Заволодіння аеропортом "Одеса": ВАКС обрав запобіжний захід одному з фігурантів

Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"13 вересня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід ще одному бізнесмену – підозрюваному у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об'єкта - КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності", - йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120,780 млн грн.

Крім того, на бізнесмена покладено обов’язки:

прибувати на першу вимогу;

не відлучатися з міста Одеса без дозволу;

повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з підозрюваними у справі та свідками;

здати паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд;

носити електронний засіб контролю.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу

За даними слідства, 2011 року два відомі одеських бізнесмени організували схему заволодіння майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса". Для цього зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою (ОМР) із розподілом часток 75% і 25% відповідно. Метою схеми було привласнити та приватизувати майновий комплекс аеропорту вартістю близько 118 млн грн.

У НАБУ зазначили, що тодішній міський голова Одеси забезпечив отримання згоди депутатів на створення товариства, розповівши про нібито плани співзасновника інвестувати в розвиток аеропорту. Крім того, посадовець підробив документи, що надало створеному ТОВ право утворювати спільне з міськрадою товариство в обхід конкурсу.

Тим часом майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення, забезпечувало функції прикордонного і митного контролю. Понад те, 535 одиниць основних засобів із 2488 переданих були аеродромними об’єктами, що гарантують безпеку польотів, тож вони не могли бути вилученими в принципі.

Як з'ясували слідчі, за допомогою договору-схеми її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн та доходами від його діяльності у сумі понад 2,5 млрд грн.

29 серпня про підозру повідомили: