Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Завозять піхоту в тил наших підрозділів", - військовослужбовець Тимочко про тактику окупантів на фронті
Ексклюзив

"Завозять піхоту в тил наших підрозділів", - військовослужбовець Тимочко про тактику окупантів на фронті

17 грудня, 2023 неділя
11:57
Війна з Росією військові, ЗСУ

На сході окупанти намагаються використовувати тактику, як на лівому березі Дніпра 

Про це розповів військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні ворог намагається на техніці завозити піхоту в тил нашим підрозділам. Якщо є можливість, вони їх там висаджують. Однак, при можливості, техніку відразу відвозять", - повідомив він.

За його словами, крайня така атака окупантам не вдалась.

"Росіяни хотіли застосувати більше 15 одиниць техніки. Була спроба завезти на БТР піхому, але ЗСУ знищили половину БТР. Ту піхоту українські військові виловлюють у лісопосадках дотепер", - додав Тимочко. 

Окупанти втратили багато техніки та особового складу, тому зараз докладають зусиль, аби використовувати піхоту спільно з десантниками.

"Техніку РФ добряче вибили, тому окупанти почали застосовувати “людські хвилі”. Однак вони зрозуміли, що навіть для армії РФ це великі втрати. Зараз росіяни пробують робити комбіновану атаку з піхоти і десантників. Вони завозять їх, кидають "на м’ясо" і від'їжджають, щоб ті закріпилися, як диверсанти. Тоді піхота, якої не шкода, викликає на себе вогонь. Як ми зрозуміли, після цього у них є план "Б", коли вони повторно залучаються, щоб вдарити з флангів", - повідомив Тимочко.

  • Військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ (2014–2017 рр.) Владислав Селезньов зазначив, що на всій лінії бойового зіткнення немає жодної спокійної ділянки.

ЗСУ
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
Сергій Лавров
15 грудня, 2023 п'ятниця
Лавров заявив, що лідер однієї з країн Заходу надсилав РФ сигнали про переговори щодо України
ЗРК Patriot
15 грудня, 2023 п'ятниця
"Під Житомиром знищили 5 пускових установок ЗРК Patriot": Росія запустила новий фейк
Київський Безпековий Форум
16 грудня, 2023 субота
Путін повинен зрозуміти, що не має найменшого шансу виграти в цій війні, - Арсеній Яценюк
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.05
    Купівля 37.05
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 40.28
    Продаж 41.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
17 грудня
12:10
Raiffeisen Bank
Австрія схвалила 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії після того, як НАЗК призупинило статус спонсора війни для Raiffeisen Bank
12:00
OPINION
Сергій Таран
"Дивна війна" Заходу не може тривати довго
11:42
кардинал Анджело Беччу
У Ватикані суд вперше в історії засудив кардинала до ув'язнення
11:26
ЗАЕС
Серед російських енергетиків на окупованій ЗАЕС зростає невдоволення через невиконані обіцянки щодо термінів відряджень - ГУР
11:00
Україна-Польща
У міністерстві сільського господарства Польщі мають намір закрити агроринок для України на 20 років після її вступу до ЄС
10:55
вибори до Держдуми
"Фальсифікації і залякування": британська розвідка розповіла, як окупанти на ТОТ проводитимуть вибори президента РФ
10:43
прапор України
Чоловіча збірна України з голболу виборола титул чемпіонів Європи і ліцензію на Паралімпійські ігри 2024
10:36
Ексклюзив
Ворог не залишає спроб просунутися на Бахмутському напрямку та зазнає втрат, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков
10:26
Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший
Президент Філіппін: На тлі війни в Україні жодна держава не хоче розпочинати новий конфлікт
10:06
сектор Гази
У Газі загинув французький дипломат
10:01
OPINION
Ігор Семиволос
Чи розв'яже Ізраїль війну проти Хезболли?
09:52
українська артилерія
На Таврійському напрямку окупанти збільшили активність артилерії
09:29
Шейх Кувейту Мешал Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах
У Кувейті призначили нового еміра
09:23
на фото: військові навчання у Молдові
Молдова розпочала військові навчання біля Придністров'я
08:56
субмарина USS Rhode Island
Атомна субмарина США прибула до берегів Південної Кореї
08:28
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про атаку дронів: за ніч і ранок начебто знищили 35 БПЛА
08:27
Ексклюзив
Нікополь, Нікопольщина
Росіяни атакували Нікопольщину 11 разів, є постраждалі, - депутатка Немченко
08:22
мігранти
Біля Лівії затопило човен з мігрантами: 61 людина вважається зниклою безвісти, серед них діти
08:16
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували понад 1200 окупантів, - Генштаб
08:07
OPINION
Мирослав Гай
Провал мобілізації як диверсія
08:03
На фото: система ППО
Сили ППО за ніч знищили російську ракету і 20 БПЛА
07:51
Оновлено
Наслідки атаки РФ на Одещину у ніч на 17 грудня
Росія атакувала Україну "шахедами": на Одещині є загиблий
07:00
OPINION
Віталій Портников
Welt: Залужний готує наступ. Колонка Віталія Портникова
01:56
Олексій Резніков
Масова критика Резнікова: росіяни провернули наймасштабнішу ІПСО в історії TikTok, - розслідування
00:35
Роман Яремчук, Валенсія, Ла Ліга
Яремчук допоміг "Валенсії" сенсаційно відібрати очки у "Барселони"
00:09
Дмитро Полянський
Представник РФ в ООН заявив, що Україна втратила шанс на вигідну "мирну угоду"
2023, субота
16 грудня
23:39
Чорне море
Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море", - міністр Стрілець
23:11
Сергій Стерненко
Стерненко показав роботу дронів від волонтерів на лівобережжі Херсонщини
22:33
Ексклюзив
Віталій Портников
Європейська інтеграція: ​​​​​​​Портников розповів, що гальмувало вступ пострадянських країн до ЄС
22:09
Росія продовжує продукувати фейки
Нова ІПСО від Росії: "боєць ЗСУ закликає втікати з України та Сил оборони"
22:08
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Такого низького податку, як в Україні, немає більше ніде у світі, - Жеваго
21:39
Потяг до перемоги
"Потяг до перемоги" від Укрзалізниці виграв European Excellence Awards
21:30
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Взяти Одесу, Харків та Дніпро. Які плани має Путін на війну в Україні
21:16
Андрій Лунін, Реал - Наполі
"Реал" вирішив зберегти Луніна. Пропонуватимуть контракт до 2028 року
21:07
Інтерв’ю
Тетяна Чорновол
Я зараз стикаюся з тим, що командири хваляться кількістю втрат: військова Тетяна Чорновол у розмові з Еспресо
21:06
Ексклюзив
військові, ЗСУ
"У гіршому випадку партизанська війна": майор запасу НГУ Гетьман розповів, що може бути, якщо Україні перестануть поставляти допомогу
20:51
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ, чемпіонат Англії
Мудрика визнали найгіршим гравцем "Челсі" у матчі з "Шеффілдом" в АПЛ
20:33
Ексклюзив
Джозеф Байден
Республіканці зараз витискають Джозефа Байдена туди, куди він не хотів йти, - Чалий
20:32
російські танки, окупанти, оркі
Сьогодні ЗСУ знищили більшу частину колони, якою росіяни атакували на південь від Авдіївського терикона, - DeepState
20:32
Ексклюзив
Президент Венесуели Ніколас Мадуро готується до голосування на референдумі щодо прав Венесуели на потенційно багатий нафтою регіон Есекіба в Гайані, Каракас, Венесуела, 30.12.2023
Експерт Откидач розповів, чому революція у Венесуелі схожа на події в Білорусі, а Гуайдо - на Тихановську
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV