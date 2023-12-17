"Завозять піхоту в тил наших підрозділів", - військовослужбовець Тимочко про тактику окупантів на фронті

Про це розповів військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні ворог намагається на техніці завозити піхоту в тил нашим підрозділам. Якщо є можливість, вони їх там висаджують. Однак, при можливості, техніку відразу відвозять", - повідомив він.

За його словами, крайня така атака окупантам не вдалась.

"Росіяни хотіли застосувати більше 15 одиниць техніки. Була спроба завезти на БТР піхому, але ЗСУ знищили половину БТР. Ту піхоту українські військові виловлюють у лісопосадках дотепер", - додав Тимочко.

Окупанти втратили багато техніки та особового складу, тому зараз докладають зусиль, аби використовувати піхоту спільно з десантниками.

"Техніку РФ добряче вибили, тому окупанти почали застосовувати “людські хвилі”. Однак вони зрозуміли, що навіть для армії РФ це великі втрати. Зараз росіяни пробують робити комбіновану атаку з піхоти і десантників. Вони завозять їх, кидають "на м’ясо" і від'їжджають, щоб ті закріпилися, як диверсанти. Тоді піхота, якої не шкода, викликає на себе вогонь. Як ми зрозуміли, після цього у них є план "Б", коли вони повторно залучаються, щоб вдарити з флангів", - повідомив Тимочко.