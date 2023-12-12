Попереду нас чекають буремні часи: військовий експерт Селезньов про бойові дії на сході

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на фронті досить складна. Генеральний штаб звітував, що ЗСУ щодоби знищували від 600 до 1300 ворожих вояків, але за останні два місяці вороже угруповання військ збільшилося щонайменше на 50 тис. осіб. Якщо два місяці тому ми оперували цифрою в 400 тис., то зараз зосереджено 450 тис. лише збройних сил РФ, не враховуючи добровольчі рухи та формування. Також треба додати 30 тис. росгвардійців, які виконують місію окупаційної влади й певні заходи на глибині тимчасово окупованої території України. Тобто майже півмільйонне угруповання - це досить потужна сила", - зауважив Селезньов.

За словами військового експерта, очевидно, що ворог має не лише людський ресурс, а ще й матеріально-технічний. Бачимо, що пожвавилася ворожа активність щодо залучення артилерійських засобів і бронетехніки.

"На всій 1350-кілометровій лінії бойового зіткнення немає жодної спокійної ділянки. Ворог всюди намагається нав'язати порядок денний, а ЗСУ змушені рефлексувати. Ворог атакує на Куп'янському й Лиманському напрямках. Тривають запеклі бої західніше від Бахмута. Окупанти намагаються реалізувати тактику осади Часова Яра. Тобто вже можна заявляти про початок операції з оборони цього населеного пункту, який є критично важливим для захисту агломерації Слов'янськ - Краматорськ. Очевидно, що попереду нас чекають буремні часи. Попри погодні умови, ворог продовжує тиск. Ключовий фактор, який буде визначати спроможність українського війська чинити спротив, - це наявність ресурсів у наших воїнів", - наголосив Селезньов.

Минулої доби між російськими окупантами та українськими захисниками на фронті відбулося 89 бойових зіткнень. Сили оборони відбили найбільше атак росіян на Авдіївському напрямку і ліквідували ще 800 окупантів.

Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила відбили у росіян терикон на Горлівському напрямку, узяли полонених та встановили український стяг.

































