Сили оборони за добу знищили 800 окупантів, 9 танків, 19 бронемашин і 10 крилатих ракет, - Генштаб

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 12 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

особового складу - близько 340 650 (+800) осіб,

танків ‒ 5664 (+9),

бойових броньованих машин ‒ 10 579 (+19),

артилерійських систем – 8073 (+3),

РСЗВ – 919 (+0),

засобів ППО ‒ 605 (+0),

літаків – 324 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6163 (+9),

крилатих ракет ‒ 1596 (+10),

кораблів/катерів ‒ 22 (+0),

підводних човнів - 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн - 10 650 (+14),

спеціальної техніки - 1170 (+2).

Зведення Генштабу: на фронті за добу відбулося 89 боєзіткнень, на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 42 атаки

На Волинському та Поліському напрямках, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки та північно-західніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 8 атак ворога в районах Спірного та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 14 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 42 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 14 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районах північніше Приютного та західніше Новопокровки Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Окупанти обстріляли Україну ракетами і "шахедами": ЗСУ уразили 5 районів скупчення ворога

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, минулої доби РФ вчергове атакувала Україну, застосувавши 15 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 9 ударних БПЛА.

Авіаційних ударів зазнали Побєда та Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Водночас протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 складах боєприпасів, 1 пункту управління та 1 артилерійському засобу противника.