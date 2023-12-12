Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Сили оборони за добу знищили 800 окупантів, 9 танків, 19 бронемашин і 10 крилатих ракет, - Генштаб
Інфографіка

Сили оборони за добу знищили 800 окупантів, 9 танків, 19 бронемашин і 10 крилатих ракет, - Генштаб

12 грудня, 2023 вiвторок
08:12
Війна з Росією втрати окупантів

Минулої доби між російськими окупантами та українськими захисниками на фронті відбулося 89 бойових зіткнень. Сили оборони відбили найбільше атак росіян на Авдіївському напрямку і ліквідували ще 800 окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 12.12.2023

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 12 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 340 650 (+800) осіб,
  • танків ‒ 5664 (+9),
  • бойових броньованих машин ‒ 10 579 (+19),
  • артилерійських систем – 8073 (+3),
  • РСЗВ – 919 (+0),
  • засобів ППО ‒ 605 (+0),
  • літаків – 324 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6163 (+9),
  • крилатих ракет ‒ 1596 (+10),
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0),
  • підводних човнів - 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10 650 (+14),
  • спеціальної техніки - 1170 (+2).

Зведення Генштабу: на фронті за добу відбулося 89 боєзіткнень, на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 42 атаки

На Волинському та Поліському напрямках, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки та північно-західніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 8 атак ворога в районах Спірного та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 14 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 42 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 14 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районах північніше Приютного та західніше Новопокровки Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Окупанти обстріляли Україну ракетами і "шахедами": ЗСУ уразили 5 районів скупчення ворога

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, минулої доби РФ вчергове атакувала Україну, застосувавши 15 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 9 ударних БПЛА.

Авіаційних ударів зазнали Побєда та Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Водночас протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 складах боєприпасів, 1 пункту управління та 1 артилерійському засобу противника.

  • У ніч на 12 грудня окупанти випустили по Україні 15 ударних БПЛА, 9 з яких вдалося збити українським оборонця. Також на сході напередодні ввечері знищили дві російські ракети Х-59
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
втрати окупантів
Вбиті росіяни
Читайте також:
11 грудня, 2023 понедiлок
РФ ударила по Києву, є постраждалі. Ігнат пояснив, чому тривогу дали після вибухів
Леонід Кучма
11 грудня, 2023 понедiлок
Кучма розповів, чому Путін не погодиться на мирні переговори з Україною
фури_дорога
9 грудня, 2023 субота
Спростовано міф: польський міністр інфраструктури Гаджадхур підтвердив, що українські водії фур не займаються у Польщі каботажним перевезенням
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.86
    Купівля 36.86
    Продаж 37.48
  • EUR
    Купівля 39.63
    Продаж 40.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
12 грудня
08:52
окупанти
Поліція на ТОТ Луганщини за два місяці оголосила у розшук 800 дезертирів, - ОВА
08:45
Блокування інтернет
Найбільший у світі хостинг-провайдер розриває контракти клієнтів з РФ
08:20
Оновлено
Київстар
У роботі Kyivstar стався збій: компанія прокоментувала несправності
08:03
OPINION
Ірина Геращенко
Чому нардепи шукають можливості утекти
07:39
Трамп і Байден
Байден назвав Трампа загрозою демократії
06:59
загранпаспорт рф
РФ зобов'язала громадян здавати паспорти в разі заборони на виїзд за кордон
06:50
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Повітряні сили за ніч знищили 9 з 15 "шахедів"
06:36
Угорщина - ЄС
Угорці України закликали Орбана і Мішеля підтримати початок перемовин про вступ країни до ЄС
06:22
Російський літак
У Росії літак з радіоактивним вантажем здійснив аварійну посадку
06:15
США Україна
США зосереджені на оборонній підтримці України взимку, - Пентагон
06:01
Рівненська АЕС
Палата представників конгресу США підтримала заборону імпорту урану із Росії
05:55
Олександр Зінченко (ліворуч), Арсенал - ПСВ, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 12 грудня
05:36
авіакомпанія санкції проти Росії Норвегія Швеція Данія
Авіакомпанія SAS прибрала Nesquik із меню через позицію Nestle щодо війни в Україні
05:08
В Індії остаточно скасували особливий статус для Кашміру
04:40
Міжнародний олімпійський комітет
В уряді Німеччини прокоментували рішення МОК щодо участі спортсменів з РФ в Олімпіаді
04:12
Зеленський і Залужний
В ISW розповіли навіщо РФ розганяє тему напруженості між керівництвом України
03:44
Литва Латвія Естонія війна з Росією допомога Україні
Президенти країн Балтії обговорили підтримку України та загрози з боку РФ
03:16
США Володимир Зеленський зброя
Зеленський у США зустрівся із керівниками оборонних компаній: обговорили спільне виробництво зброї
02:48
Siemens
Siemens та Volkswagen вимагають в уряду Німеччини компенсувати їх фінансові втрати в РФ
02:20
Джо Байден
Конгрес США може проголосувати за початок процедури імпічменту Байдена, - Reuters
01:52
ЄС - Україна
У Єврокомісії планують залучити €15 млрд заморожених активів РФ для України, - FT
01:24
На фото біженці з України
В ЄС понад 4,2 млн біженців з України зі статусом тимчасового захисту, - Євростат
00:56
іноземний легіон
На війні з РФ загинув доброволець із Іспанії, який воював за Україну
00:28
санкції проти Росії
Алмази та контроль за нафтою: ЄС близький до погодження нового пакета санкцій проти РФ, - Reuters
00:18
Оновлено
Володимир Зеленський та Крісталіна Георгієва
Зеленський зустрівся з головою МВФ Георгієвою: схвалено надання Україні траншу $900 млн
2023, понедiлок
11 грудня
23:52
Сергій Федоров
До "Динамо" повернувся асистент Реброва, Блохіна та Михайличенка
23:37
окупанти
Головний військовий госпіталь Москви переповнений пораненими: їх повертають на фронт без визнання інвалідності
23:17
Ексклюзив
Путін
Кінцевою метою росіян є окупація всієї території України, - військовий експерт Дикий
22:51
Ексклюзив
Бен Ходжес
"Нам ніколи б не вдалося досягти такого успіху як ЗСУ", - екскомандувач армією США Бен Ходжес
22:49
Оновлено
збитий "Шахед"
Росіяни ввечері атакували Україну "шахедами"
22:32
Ексклюзив
Дональд Туск
Не варто сподіватися, що Туск працюватиме виключно в інтересах України, - політолог Магда
22:30
Ексклюзив
Володимир Фесенко
Більше свободи, менше зобов'язань: політолог Фесенко пояснив, чому депутати намагаються втекти з ВР
22:05
Дмитро Кулеба
На Україну чекають важливі рішення: Кулеба про "історичне" засідання ради голів МЗС ЄС
21:30
Ексклюзив
Юрій Бойко
Декларації часто не показові у плані контролю за майном нардепів, - аналітик Руху ЧЕСНО
21:18
Оновлено
Дональд Туск
Польський сейм обрав Дональда Туска прем’єр-міністром
20:51
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Фахівці проаналізували уламки ракет, які вночі ворог спрямував на Київ. Колонка Сергія Згурця
20:40
Володимир Зеленський, Чарльз Браун та Ллойд Остін
Зеленський прилетів до США та зустрівся з головою Пентагону Остіном
20:26
Кривбас - Зоря
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України перед зимовою перервою
20:00
OPINION
Христина Бердинських
"Хтось мусить зіпхнути руїни на узбіччя доріг..."
20:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 656-го дня війни: Британія передасть два кораблі  Sandown ВМС України, наші дрони нищать логістику ворога, а в Криму дефіцит пального
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV