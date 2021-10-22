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Головна війна з Росією Завтра під Харковом ракети з'являться, що нам робити з цим, – Путін стурбований співпрацею України і НАТО

Завтра під Харковом ракети з'являться, що нам робити з цим, – Путін стурбований співпрацею України і НАТО

22 жовтня, 2021 п'ятниця
08:38
війна з Росією Путін

Російський президент Володимир Путін заявив, що НАТО під виглядом навчальних центрів для ЗСУ нібито може розмістити балістичні ракети в Україні

Про це Путін розповів на засіданні клубу Валдай, повідомляє Liga.

На думку глави РФ, через те, що українська Конституція забороняє розміщення на території країни іноземних військових баз, НАТО начебто "може все що завгодно розмістити" під виглядом тренувальних центрів для ЗСУ.

"Завтра під Харковом ракети з'являться, що нам робити з цим?", – запитав Путін.

Він також поскаржився, що системи протиракетної оборони НАТО з пусковими установками Aegis вже стоять в Польщі та Румунії, і "на них можна встановити Томагавки, ударні системи, і зробити це легко, одним помахом, тільки програмне забезпечення змінити".

"Цього навіть ніхто не помітить", – впевнений Путін.

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зброя
ракета
Путін
війна
НАТО
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