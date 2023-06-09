"Завжди так буває навесні": колаборант Сальдо вдає, що затоплення Херсонщини - фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У ЦПД наголосили, що Сальдо виконує вказівку Кремля.

"Насправді ми знаходимося на березі Каховського водосховища і вода як була, так і є. Сильного підйому немає. Так, бʼє хвиля. Так, вітер сильний. Але це завжди так буває весною. Тому казки, який розповідає “київський режим“, намагаючись налякати наших людей та посіяти паніку, нехай залишить при собі. Краще хай придумає, яким чином якомога скоріше вийти з цієї ситуації. Але, мабуть, це не про них. Ми про це подумаємо", - сказав гауляйтер Херсонщини.

У перший день після підриву Каховської ГЕС Сальдо теж казав, що ситуація під контролем, хоча позаду було видно затоплену вулицю.