Про це повідомило агентство Bloomberg.

Це сталося попри те, що саме РФ наразі постачає рекордні обсяги пшениці на світові ринки, збільшуючи поставки

"Міністерство оборони Росії повідомило про спробу атаки на військово-морську базу Новоросійськ вночі двома морськими безпілотниками, обидва з яких були знищені. ... Ф'ючерси на пшеницю зросли після того, як російська влада закрила порт Новоросійськ для морського руху після атаки безпілотника", - йдеться в повідомленні.

Також агентство наголошує, ціни на пшеницю цього тижня впали майже на 10%, а в четвер, 3 серпня, були найнижчими за майже два місяці.

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Окрім цього, також зазначається, що ф’ючерси на пшеницю стають все більш нестабільними після того, як Росія атакувала українські морські та річкові порти, одразу після виходу з угоди про дозвіл на поставки українського врожаю через Чорне море.

Вибухи у Новоросійську

Зранку в п'ятницю, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що це Україна нібито атакувала двома морськими дронами військово-морську базу в місті

Губернатор краю сказав, що постраждалих і руйнувань унаслідок атаки нібито немає. Також зазначалось, що інфраструктура Каспійського трубопровідного консорціуму не постраждала, відвантаження нафти триває, але рух суден у порту тимчасово припинено.

Згодом, у мережі з'явилась інформація, що було підбито десантний корабель "Оленегорский горняк". Зокрема, про це писав і один з російських пропагандистів. Він стверджував, що начебто затопило один із відсіків, через що судно перекинуло на бік.