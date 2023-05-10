Про це інформують російські ЗМІ із посиланням на джерела, близькі до АП.

"Звичайно, він може потім сказати, що це про Шойгу або про абстрактного обивателя, але люди роблять зрозумілі висновки", - вважає одне з джерел.

Співрозмовники видання, близькі до адміністрації президента, стверджують, що у Кремлі слова Пригожина сприйняли як серйозну загрозу. Одне з джерел зазначає, що зараз Пригожин діє "не в загальній команді і не в спільних інтересах" із російською владою.

"Він має свій проект - Бахмут, і заради нього він робить усе. Але це особистий проект, щоб отримати вплив на Міноборони, щоб Вагнер став головною переможною силою", - сказало джерело.

Військовий злочинець Євген Пригожин опублікував відео, в якому заявив про брак боєприпасів у ПВК Вагнера і звинуватив Міністерство оборони Росії в тому, що воно не виконало обіцянок щодо постачання снарядів.

"Щасливий дідусь думає, що йому добре. І що робити далі країні? Якщо він виявиться правий, дай бог всім здоров'я. А ось що робити країні, що робити нашим дітям, онукам, майбутньому Росії і як виграти війну, якщо раптом випадково, я просто припускаю, виявиться, що цей дідусь - закінчений м*дак?", - сказав Пригожин на відео.

Співрозмовник в одному з державних ЗМІ стверджує, що пропагандисти вже отримали від адміністрації президента попередження, що якщо Пригожин і далі критикуватиме міністерство оборони і розповідатиме про невдачі на фронті, то в публікаціях його слід позиціонувати як зрадника Росії.