ISW: Пригожин усвідомлює залежність від міноборони РФ й не виконав погрозу щодо відходу вагнерівців з Бахмута
Американські аналітики вважають, що нездатність фінансиста ПВК Вагнера Євгена Пригожина виконати погрозу щодо відходу вагнерівців з Бахмута свідчить про усвідомлення залежності від міноборони Росії
Про це йдеться у звіті ISW.
9 травня Пригожин заявив, що ПВК Вагнера продовжить боротьбу за Бахмут і в найближчі кілька днів відстоюватиме свої вимоги, попри те, що міноборони Росії не надало додаткові снаряди до визначеного ним терміну 10 травня. Також йому не вдалося зв'язатися із заступником начальника театру воєнних дій в Україні та посередником між МО РФ і Вагнером.
Тож, як стверджують в ISW, нездатність Пригожина виконати свою погрозу про вихід з Бахмута вказує на те, що він усвідомлює свою залежність від російського міноборони.
Так, Пригожин намагався шантажувати російське міноборони, щоб воно змінило пріоритети наступу на Бахмут і надалі він міг самостійно претендувати на перемогу перед запланованим українським контрнаступом.
Він розкритикував чиновників, відповідальних за розподіл боєприпасів, за безглузде збереження снарядів та за те, що російські військовослужбовці гинуть у бою. На думку експерті, Пригожин, ймовірно, очікував, що міноборони Росії повністю поступиться його вимогам, ризикуючи відмовитися від своїх власних цілей на користь регулярних російських сил, але зрозумів, що він не може виконати свій ультиматум.
"Пригожин також, ймовірно, передбачав, що Суровікін зможе змусити міноборони Росії задовольнити вимоги Вагнера, але його неможливість зв’язатися з Суровікіним, якщо це правда, вказує на те, що Пригожин не має настільки великих важелів впливу в російському МО, як він собі уявляв", - кажуть в Інституті.
Крім того, фінансист вагнерівців продовжує звинувачувати у великих втратах і повільних темпах просування в Бахмуті інші російські нерегулярні формування, щоб представити своє ПВК як єдину компетентну силу, яка діє в цьому районі.
- Як відомо, засновник ПВК Вагнера написав листа керівництву міноборони РФ, у якому повідомив про намір вивести своїх найманців із Бахмута 10 травня. Раніше Пригожин уже неодноразово казав про брак боєприпасів, однак міністр оборони Сергій Шойгу запевняє, що армія має їх удосталь.
- У ЗСУ тоді пояснили, чим викликані заяви Пригожина про "снарядний голод" в окупантів - його слова означають неспроможність взяти під контроль Бахмут Донецької області.
- 9 травня очільник незаконної ПВК Вагнера у черговому відео повідомив про проблеми з боєприпасами для його найманців, а також пожалівся на активні дії Сил оборони на Донеччині.
- Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі Еспресо сказав, що вважає, що таким чином Пригожин шукає виправдання, чому він не виконав взяті на себе зобов'язання.
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