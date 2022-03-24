"Зайд навчили, у чому різниця між "на" і "в" Україні": Резніков нагадав про втрати РФ і закликав українців опиратися окупантам

Про це він написав у фейсбуці.



"Цей період війни, яка розпочалася нападом Росії на Крим понад 8 років тому, увійде в історію як "місяць незламності". Українська армія і український народ витримали удар, який міг зруйнувати багатьох. Але не нас. Хочу щиро подякувати усім нашим захисникам і захисницям, усім громадянам, які на своєму місці працюють заради життя країни. За цей час ми довели собі і всьому світу, що Україна для нас - понад усе. Що ми не дозволимо нікому забрати у нас державу, про яку мріяли, за яку боролися, вмирали, йшли до Сибіру чи на Соловки покоління українців", - зауважив міністр.



За його словами, за місяць Україна здобула багато символів незламності: "Героїчний Маріуполь, нездоланний Харків, відважний Чернігів та багато інших міст та сіл показали, що російські окупанти не будуть панувати на нашій землі. У Сумах, Гостомелі, Волновасі, Охтирці, Макарові, Конотопі, Миколаєві, Броварах, Ізюмі та кілька разів у Чорнобаївці непроханих зайд навчили, у чому різниця між "на" і "в" Україні". Олексій Резніков нагадв, що в Херсоні беззбройні українці чинять опір окупантам і доводять, що росіян сюди не кликали, а вони є військовими злочинцями з держави-терориста, які вдерлися силою.



Очільник Міноборони наголосив, що з 24 лютого російські військові вбили понад 120 українських дітей, а ще тисячі дітей втратили батьків, дім і пережили те, чого Україна не пробачить ворогам.



Він додав, що звірства росіян поступово визнають навіть ті, хто роками заплющував очі сутність режиму Кремля. Окупанти ґвалтують, грабують, нищать усе, що не можуть вкрасти. Олексій Резніков запевнив, що українці помстяться за горе всіх тимчасово окупованих міст і сіл: за Тростянець, Мелітополь, Щастя і Станицю Луганську.



У Кремінній на Луганщині росіяни підігнали танк і розстріляли будинок літніх людей, унаслідок чого загинуло 56 мирних мешканців.



"Це не випадкове потрапляння снаряду чи "робота по координатам". Це свідоме вбивство беззахисних, воєнний злочин. Тому це на армія – це зграя терористів, злочинців і боягузів", - наголосив міністр.



Він також нагадав втрати росіян за час повномасштабної війни проти України.



"Наші воїни вже уразили понад 100 російських літаків і понад 125 гелікоптерів, понад 520 танків та понад 1500 бронемашин. Сумарні втрати ворога - вбитими, пораненими, полоненими та зниклими безвісті - вже складають понад 40 тис. осіб. Збільшується кількість дезертирів", - зазначив міністр.



Очільник Міноборони попередив, що попереду на Україну чекає ще дуже важкий період, оскільки російська "військова машина не зупиниться, поки не захлинеться кров’ю своїх солдат", а суспільство в РФ уже відчуває певні наслідки війни, але залякане та пасивне. Міністр оборони назвав російське населення приреченим на вигляд, адже воно не готове "рятувати своїх дітей від безглуздої смерті та хоча б забирати тіла загиблих", і складно дібрати слова для оцінки глибини моральної деградації росіян.



"Тому єдиний наш шлях - вистояти під навалою мордору. Через біль, страх, втрати. Через усі випробування.Тому що своїх дітей, своїх батьків і близьких ми любимо. Ми просто не можемо дозволити, щоб нелюди визначали наше майбутнє і хазяйнували у нашому домі. Ми їх виженемо. Ми все відбудуємо. Ми очистимо нашу землю від наслідків війни. Це вимагатиме від над напруження усіх сил та часу", - зауважив Олексій Резніков.



Він додав, що українська армія вистояла й посилюється за рахунок резерву, стримує окупантів і переходить до активної оборони. Також поступово збільшується міжнародна підтримка.



За словами міністра, головне - щоб працювала економіка, яку поступово переводять на військові рейки, встояли системи життєзабезпечення, працювала логістика.



"Тут є складнощі, які ми не збираємося ховати і сприймаємо як завдання для вирішення. Поки ми єдині - ми усе здолаємо", - підсумував Олексій Резніков.

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