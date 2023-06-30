Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Він зазначив, що Держспецзв’язку передало свої повноваження телекомунікаційній сфері Мінцифрі, аби зосередитися на захисті критичної інфраструктури.Тож тепер Міністерство стане центральним органом у телеком-сфері.

Мінцифри продовжить відновлювати інтернет і зв’язок на деокупованих територіях, впроваджувати 5G, працювати над приєднанням до роумінгу з країнами ЄС, спрощувати ведення телеком-бізнесу, бронювати працівників телеком-компаній та "тотально знищувати бюрократію".

"Наша ціль — забезпечити якісним звʼязком та інтернетом 95% населення країни. Попереду багато роботи. Дякую уряду за довіру", - прокоментував Федоров.