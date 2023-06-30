Займатиметься телеком-сферою: уряд розширив повноваження Мінцифри
Уряд підтримав розширення повноважень Міністерства цифрової трансформації, тож із 1 вересня 2023 року воно стане центральним органом у телекомунікаційній сфері
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Він зазначив, що Держспецзв’язку передало свої повноваження телекомунікаційній сфері Мінцифрі, аби зосередитися на захисті критичної інфраструктури.Тож тепер Міністерство стане центральним органом у телеком-сфері.
Мінцифри продовжить відновлювати інтернет і зв’язок на деокупованих територіях, впроваджувати 5G, працювати над приєднанням до роумінгу з країнами ЄС, спрощувати ведення телеком-бізнесу, бронювати працівників телеком-компаній та "тотально знищувати бюрократію".
"Наша ціль — забезпечити якісним звʼязком та інтернетом 95% населення країни. Попереду багато роботи. Дякую уряду за довіру", - прокоментував Федоров.
- 27 травня стало відомо, що Мінцифри та НАТО розширять співробітництво у сфері оборонних технологій та інновацій. Роботу розпочнуть за двома напрямами: експертна підтримка НАТО українських рішень подвійного призначення та пошук способів фінансування українських інновацій, які принесуть користь Україні та Альянсу.
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