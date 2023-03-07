Збережемо слух: військовим потрібні навушники!
Закликаємо долучитися до збору на активні навушники для хлопців зі 102 бригади ім. полковника Дмитра Вітовського, що несуть службу на Запорізькому напрямку
Активні навушники потрібні нашим захисникам, так само як якісний бронежилет чи балістичні окуляри. 120 дБ – рівень больових відчуттів, а шум від вибуху у 160 дБ може призвести до контузії або розриву барабанної перетинки. Світло-шумова граната вибухає зі звуком 170 дБ. Тож щоб зберегти слух, хлопцям необхідні навушники.
Ціль - 20 000 грн
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