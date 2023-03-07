Збережемо слух: військовим потрібні навушники!

Активні навушники потрібні нашим захисникам, так само як якісний бронежилет чи балістичні окуляри. 120 дБ – рівень больових відчуттів, а шум від вибуху у 160 дБ може призвести до контузії або розриву барабанної перетинки. Світло-шумова граната вибухає зі звуком 170 дБ. Тож щоб зберегти слух, хлопцям необхідні навушники.

Ціль - 20 000 грн

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