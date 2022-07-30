Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворогу бракує живої сили, йому вже складніше використовувати тактику вогневого валу. Українська влада наполягає на збільшенні кількості HIMARS, що може стабілізувати лінію фронту та забезпечити перелом на нашу користь", - підкреслив Згурець.

Аналітик Defense Express також додав, що динаміка бойових дій на Донбасі не є критичною.

"Ворог буде підтягувати особовий склад низької якості бойового вишколу. Він буде розв'язувати питання із захопленням Донеччини. Зараз ведуться бойові дії навколо Слов’янська, Бражківки, Сіверська, Серебрянки. Точкою напруження є ситуація навколо Бахмута, там вагнерівці мають тактичні успіхи й це потребує особливої уваги", - зауважив Згурець.

Міністерство оборони США оголосило, що до нового пакету допомоги України увійшли чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS та 580 тактичних безпілотників Phoenix Ghost

Українські військові впродовж доби, 29 липня, відбили штурм РФ на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках

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