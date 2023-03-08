Збір на джип для військових

Ці хлопці працюють дронами. Саме, їхнє відео з висоти так дратує ворога, і радує нас з вами.

Допоможімо захисникам придбати машину.



Наша мета - 300 000 грн.

Віримо, що разом ми - сила!

Реквізити:

Банка: https://send.monobank.ua/jar/6c7oePqFPs

отримувач: БО БФ АВТО АНГЕЛ ЛЬВІВ

Код отримувача: 44878259

IBAN: UA473052990000026001021028342

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Призначення: На джип для 3-й ОШБ