Збір на джип для військових
Телеканал Еспресо спільно з фондом “Авто ангел" та Благодійним фондом "Цивілізація Європа" проводить Збір на джип для 3-ї окремої штурмової бригади, що виконує завдання на Бахмутському напрямку
Ці хлопці працюють дронами. Саме, їхнє відео з висоти так дратує ворога, і радує нас з вами.
Допоможімо захисникам придбати машину.
Наша мета - 300 000 грн.
Віримо, що разом ми - сила!
Реквізити:
Банка: https://send.monobank.ua/jar/6c7oePqFPs
отримувач: БО БФ АВТО АНГЕЛ ЛЬВІВ
Код отримувача: 44878259
IBAN: UA473052990000026001021028342
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Призначення: На джип для 3-й ОШБ
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