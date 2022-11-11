Українські аграрії завершили збір пшениці, гороху та ячменю

Міністерство аграрної політики відзвітувало про проміжні результати збору врожаю 2022 року, інформація опублікована на сайті установи.

"Станом на 10.11.2022 збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 8,5 млн га (76%), намолочено 36,1 млн тонн зерна", - мовиться в повідомленні.

Міністерство надає таку статистику обробки продуктів посівної кампанії:

Пшениця - обмолочено 4,7 млн га, зібрано 19,4 млн тонн продукції;

Ячмінь - обмолочено 1,6 млн га, зібрано 5,6 млн тонн продукції;

Горох - обмолочено 111,5 тис. га, забрано 261 тис. тонн продукції.

Урожай кукурудзи зібраний на 39%, що становить 1,6 млн га, вже намолочено 9,6 млн тонн; Гречку й просо зібрали на 95%, оброблено 153 тис. тонн та 98 тис. тонн продукції відповідно.

Міністерство оголосило, що областю з найвищою врожайністю стала Хмельниччина - там показники склали 63,7 ц/га.

У Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Одеській областях аграрії намолотили понад 2,8 млн тонн зерна у кожній.



Нагадаємо, що минулого року врожай ранніх зернових був рекордним за всю історію України. Аграрії зібрали 40 млн тонн кукурудзи, пшениці - 32,4 млн тонн, ячменю - 10 млн тонн, а гороху - 581,5 тис тонн.

У квітні 2022 британська розвідка заявляла, що український врожай зменшиться на 20% від торішніх обсягів, і це вплине на світову продовольчу безпеку.

Порівнюючи з 2021, посівна кампанія цього року охопила 75% площ, Денис Шмигаль стверджував, що "попри безпрецедентні виклики" кампанія "була проведена успішно".

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