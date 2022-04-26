Цьогоріч через вторгнення Росії врожай зернових в Україні зменшиться орієнтовно на 20%, - британська розвідка

Про це повідомляє британська розвідка у твітері.

Вторгнення РФ підірвало українське сільськогосподарське виробництво: урожай зернових в Україні цьогоріч, ймовірно, буде приблизно на 20% нижчим, ніж у 2021 році, через скорочення посівних площ.

"Україна є четвертим за величиною виробником та експортером сільськогосподарської продукції у світі. Скорочення постачання зерна з України створить інфляційний тиск, піднявши світові ціни на зерно.

Високі ціни на зерно можуть мати серйозні наслідки для світових продовольчих ринків та загрожувати глобальній продовольчій безпеці, особливо у деяких найменш економічно розвинених країнах", - зазначає розвідка.



Нагадаємо, у Міністерстві аграрної політики України прогнозують, що за "песимістичним прогнозом" цьогоріч в Україні засіють 70% посівних площ.

Стежте за найважливішими новинами Львова, регіону, України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку.