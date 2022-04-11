В Україні планують засіяти 70% посівних площ, половина з яких піде на експорт, — Мінагро

Про це під час телемарафону розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Еспресо.TV.

"За песимістичним прогнозом видно, що вдасться засіяти 70%. Якщо території Чернігівської та Сумської області, які мають величезні аграрні площі, вдасться розмінувати у найближчі тижні, можливо площа посівної зросте до 80%", — сказав він.

Висоцький запевнив, що навіть за умови зменшення обсягу посівів Україна забезпечить себе продовольством і навіть зможе продавати залишки закордон.

"Якщо подивитися, що ми плануємо засіяти 70%, то з них 30−40% буде для внутрішнього споживання. І також буде залишок для експорту", — розповів він.

Продовольчу кризу, спричинену війною в Україні, відчують у Європі й у всьому світі. Адже, навіть за оптимістичними прогнозами, скорочення виробництва зернових і зернобобових прогнозують на третину.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb