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В Україні планують засіяти 70% посівних площ, половина з яких піде на експорт, — Мінагро

11 квітня, 2022 понедiлок
06:47
Економіка Посівна трактор

У Міністерстві аграрної політики України прогнозують, що за "песимістичним прогнозом" цьогоріч в Україні засіють 70% посівних площ

Про це під час телемарафону розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Еспресо.TV.

"За песимістичним прогнозом видно, що вдасться засіяти 70%. Якщо території Чернігівської та Сумської області, які мають величезні аграрні площі, вдасться розмінувати у найближчі тижні, можливо площа посівної зросте до 80%", — сказав він.  

Висоцький запевнив, що навіть за умови зменшення обсягу посівів Україна забезпечить себе продовольством і навіть зможе продавати залишки закордон.

"Якщо подивитися, що ми плануємо засіяти 70%, то з них 30−40% буде для внутрішнього споживання. І також буде залишок для експорту", — розповів він.

  • Продовольчу кризу, спричинену війною в Україні, відчують у Європі й у всьому світі. Адже, навіть за оптимістичними прогнозами, скорочення виробництва зернових і зернобобових прогнозують на третину.

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Новини
війна з Росією
посівна
Міністерство аграрної політики
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