Збираємось використовувати їх і після перемоги. Федоров заспокоїв Маска щодо безпеки Starlink

Про це він написав у своєму Twitter, інформує Еспресо.TV

"Важливе попередження: Starlink – єдина неросійська система зв'язку, яка досі працює в деяких частинах України, тому висока ймовірність того, що вона стане ціллю. Будь ласка, використовуйте обережно".

Маск порадив включати Starlink тільки за необхідності та розміщувати антену якнайдалі від людей.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у коментарі до твіту Маска написав: "Звичайно. Ми маємо намір використати їх для українців і після нашої перемоги".

Нагадаємо, віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Макса з проханням надати Україні доступ до швидкісного інтернету Starlink. Маск відгукнувся і відправив обладнання в Україну. 28 лютого перші термінали Starlink, за словами Федорова, прибули в Україну. Федоров попросив у компаній генератори, які б живили станції для супутникового інтернету Starlink. За добу Ілон Маск повідомив, що компанія вирішила проблему.

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