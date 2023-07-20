Збирала розвіддані для російських ударів: оголошено підозру посадовиці Укрзалізниці
Служба безпеки України затримала посадовицю підрозділу Укрзалізниці у Дніпрі, яка працювала з російським військовим з початку цього року, аби збирати дані про сили оборони
Про це інформує СБУ.
Затримана зловмисниця збирала розвідувальну інформацію про місця базування Сил безпеки та оборони у Дніпрі за вказівкою свого російського куратора. Дані були необхідні ворогу для планування повітряних атак на стратегічні об'єкти транспортної інфраструктури України.
Слідство встановило, що вона мала безпосередній зв’язок з російським військовим, який перебував на тимчасово окупованій території Донеччини.
Посадовиця потрапила у поле зору спецслужб РФ через свою активність у російських соцмережах, де вона пропонувала допомогу рашистам. Для виконання завдань вона їздила на громадському транспорті та фотографувала вказані об’єкти.
Фото: СБУ
Жінку затримали вдома. Під час обшуку правоохоронці знайшли телефон, який вона використовувала для спілкування з російським куратором.
На основі доказів фігурантці було повідомлено про підозру. Їй загрожує до 8 років ув’язнення.
Фото: СБУ
Примітка. Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Також 3 липня Служба безпеки повідомила про підозру місцевому жителю Черкас, який збирав інформацію про базування Сил оборони та планував підірвати залізницю під час переміщення військової техніки.
- 18 липня контррозвідка СБУ затримала контрактницю однієї з військових частин ЗСУ, яку підозрюють у колаборанстві. За даними слідства жінка збирала розвіддані про безпілотні літальні апарати Сил оборони України.
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