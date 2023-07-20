Про це інформує СБУ.

Затримана зловмисниця збирала розвідувальну інформацію про місця базування Сил безпеки та оборони у Дніпрі за вказівкою свого російського куратора. Дані були необхідні ворогу для планування повітряних атак на стратегічні об'єкти транспортної інфраструктури України.

Слідство встановило, що вона мала безпосередній зв’язок з російським військовим, який перебував на тимчасово окупованій території Донеччини.

Посадовиця потрапила у поле зору спецслужб РФ через свою активність у російських соцмережах, де вона пропонувала допомогу рашистам. Для виконання завдань вона їздила на громадському транспорті та фотографувала вказані об’єкти.

Фото: СБУ

Жінку затримали вдома. Під час обшуку правоохоронці знайшли телефон, який вона використовувала для спілкування з російським куратором.

На основі доказів фігурантці було повідомлено про підозру. Їй загрожує до 8 років ув’язнення.

Фото: СБУ

Примітка. Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.