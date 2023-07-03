Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився місцевий житель, який раніше відбував покарання за вчинення тяжкого злочину.

Для виконання ворожого завдання зловмисник шукав тротил й збирав дані про маршрути переміщення військової техніки, наданої іноземними партнерами. Крім того, підозрюваний повідомляв російським окупантам локації системи ППО ЗСУ в регіоні.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час чергової спроби передачі інформації російським куратором і заблокувала передачу закритих відомостей окупантам.

Зазначається, що місцевий житель підтримував комунікацію з окупантами через анонімний чат, де закріплював фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості та робив позначки на електронних картах. За передачу розвідданих він отримував від $100 до $200 на декілька власних банківських карток.

Під час обшуку правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з росіянами, а також банківські картки, куди надходили гроші.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує покарання до 12 років тюрми.