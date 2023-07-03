СБУ затримала жителя Черкас, який планував підірвати залізницю під час переміщення військової техніки
Служба безпеки повідомила про підозру місцевому жителю Черкас, який збирав інформацію про базування Сил оборони та планував підірвати залізницю під час переміщення військової техніки
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що підозрюваним виявився місцевий житель, який раніше відбував покарання за вчинення тяжкого злочину.
Для виконання ворожого завдання зловмисник шукав тротил й збирав дані про маршрути переміщення військової техніки, наданої іноземними партнерами. Крім того, підозрюваний повідомляв російським окупантам локації системи ППО ЗСУ в регіоні.
Співробітники СБУ затримали зловмисника під час чергової спроби передачі інформації російським куратором і заблокувала передачу закритих відомостей окупантам.
Зазначається, що місцевий житель підтримував комунікацію з окупантами через анонімний чат, де закріплював фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості та робив позначки на електронних картах. За передачу розвідданих він отримував від $100 до $200 на декілька власних банківських карток.
Під час обшуку правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з росіянами, а також банківські картки, куди надходили гроші.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує покарання до 12 років тюрми.
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