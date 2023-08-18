Збирав інформацію для ГРУ РФ про прильоти у Дніпрі: під варту взяли ймовірного російського агента
Служба безпеки затримала учасника агентурної мережі головного управління Генштабу РФ, який, імовірно, збирав інформацію про наслідки російських атак по Дніпру
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що в січні 2023 року українські правоохоронці викрили спільників підозрюваного. Після цього, за словами СБУ, чоловік "заліг на дно". Однак, нещодавно він знову повернувся до виконання ворожих завдань.
"Для маскування розвідувально-підривної діяльності він використовував свій статус співзасновника місцевої громадської організації, яка займалася волонтерством. Діючи "під прикриттям", російський агент намагався встановити місця базування штабів Сил оборони, які дислокуються на території регіону", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, затриманий передавав росіянам інформацію про орієнтовну кількість та види військової техніки, яку переправляли залізницею на передову. Для цього він спостерігав за переміщенням ешелонів ЗСУ з офісу громадської організації, яка знаходиться поблизу залізничної розв’язки.
Фото: СБУ
Також за даними СБУ, чоловік відслідковував відомості про наслідки ворожих атак по Дніпру, а потім "зливав" окупантам локації постраждалих об’єктів та масштаби руйнувань. Розвідінформацію росіяни використовували для підготовки нових ударів.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.
Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Служба безпеки затримала та повідомила про підозру одеситу, який, за даними спецслужби, працював на ГРУ Росії та збирав координати українських військових.
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