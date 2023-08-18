Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що в січні 2023 року українські правоохоронці викрили спільників підозрюваного. Після цього, за словами СБУ, чоловік "заліг на дно". Однак, нещодавно він знову повернувся до виконання ворожих завдань.



"Для маскування розвідувально-підривної діяльності він використовував свій статус співзасновника місцевої громадської організації, яка займалася волонтерством. Діючи "під прикриттям", російський агент намагався встановити місця базування штабів Сил оборони, які дислокуються на території регіону", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, затриманий передавав росіянам інформацію про орієнтовну кількість та види військової техніки, яку переправляли залізницею на передову. Для цього він спостерігав за переміщенням ешелонів ЗСУ з офісу громадської організації, яка знаходиться поблизу залізничної розв’язки.

Фото: СБУ



Також за даними СБУ, чоловік відслідковував відомості про наслідки ворожих атак по Дніпру, а потім "зливав" окупантам локації постраждалих об’єктів та масштаби руйнувань. Розвідінформацію росіяни використовували для підготовки нових ударів.



Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.