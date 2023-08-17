Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився 23-річний мешканець Одеси, який переїхав до Києва у пошуках "швидкого заробітку". Для цього залишав "резюме" на інтернет-платформах з пошуку робіт. Таким чином на нього вийшла російська воєнна розвідка, яка за гроші залучила його до співпраці.

За даними СБУ, чоловік встановлював геолокації підрозділів Сил оборони на території столичного регіону. Найбільше росіян цікавили ремонтні бази ЗСУ, де здійснюють техобслуговування та відновлення техніки. Також затриманий повідомляв окупантам інформацію про електропідстанції у Києві.

"За наявними даними, ворожа спецслужба сподівалась, що під час збору розвідданих їхній поплічник зможе виявити поблизу енергооб’єктів місця бойового чергування української ППО", - зазначили в СБУ.

Співробітники Служби безпеки затримали чоловіка, коли він здійснював відеозйомку військової бази ЗСУ та "прив’язував" її GPS-координати до електронної карти. Під час обшуку правоохоронці виявили ноутбук і смартфон з доказами його розвідувально-підривної діяльності проти України.



Слідчі Служби безпеки повідомили одеситу про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі затриманий під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.