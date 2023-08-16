Контррозвідка на Київщині затримала "крота", який намагався вступити до ДШВ для збору розвідданих
На Київщині затримали херсонця, який хотів вступити до Десантно-штурмових військ ЗСУ для збору розвідувальних даних на користь ворога
Про це інформує Служба безпеки України.
"За вказівкою агресора він мав дізнатися про місця базування тренувальних центрів українських десантників та орієнтовну кількість особового складу, який проходить навчання на полігонах. Надалі фігурант планував відбути в один з фронтових районів, щоб "зливати" окупантам геолокації бойових позицій та переміщення десантно-штурмових підрозділів ЗСУ на передовій", - пояснюють у пресслужбі.
Проте правоохоронці викрили зловмисника на етапі оформлення на військову службу.
Фото: Служба безпеки України
Ним виявився мешканець Херсона, який під час тимчасової окупації міста підтримав рашистів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.
За це його призначили "старшим інструктором-кінологом відділу охорони" у складі окупаційної так званої Голопристанської виправної колонії. Зловмисник займався підготовкою загонів, які конвоювали викрадених мирних жителів до тюрми.
"Саме тоді він потрапив у поле зору російських спецслужб, які залучили його до негласної співпраці. Після звільнення Херсона ворожий поплічник отримав завдання від окупантів "залягти на дно" і згодом переїхати до Київської області", - наголошують в СБУ.
Затриманому повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. Йому загрожує до 15 років за ґратами.
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Крім того, 1 червня військова контррозвідка та слідчі викрили російського шпигуна у лавах Збройних Сил України, який збирав інформацію про західне озброєння та систему протиповітряної оборони.є
- У червні на Дніпропетровщині правоохоронці викрили шпигуна головного управління генштабу ЗС РФ, який служив у ЗСУ та збирав дані про український контрнаступ для ворога.
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