Збираюсь шокувати світ, - Ортіс зробив амбітну заяву перед боєм з Ломаченком
Американський боксер Джемейн Ортіс заявив, що у поєдинку з Василем Ломаченком збирається шокувати світ
Про це повідомляє "Трибуна".
"Багато людей сумніваються в мені. Знаєте, вони бачать багато прогалин чи ще щось. Хай буде так. Я знаю, що я на правильному шляху. Попереду ще багато роботи, тому що я завжди суворий до себе. Але я тут, і я збираюсь показати світові, що я хочу тут залишитись. Зустрітись з Ломаченком та побити його - це буде моєю роботою. Люди казатимуть: "Ага, сталось не те, що ми думали". Я збираюсь шокувати світ", - сказав Джемейн Ортіс.
Поєдинок Ломаченко - Ортіс відбудеться у ніч проти 30 жовтня у Нью-Йорку.
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В Україні бій наживо транслюватиме Megogo. Трансляція вечора боксу з Madison Square Garden Theater стартує о 3:00. Сама зустріч Ломаченка та Ортіса орієнтовно розпочнеться після 5:00 за київським часом.
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28 жовтня Василь Ломаченко та Джемейн Ортіс провели зважування та фінальну дуель поглядів.
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