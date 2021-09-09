Збірна Італії побила світовий рекорд у відборі ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна Італії після перемоги над Литвою з рахунком 5:0 оновила свій світовий рекорд. За 37 матчів команда Роберто Манчіні здобула 28 перемог і дев'ять разів зіграла внічию.

Італія в шести матчах відбору ЧС-2022 набрала 14 очок і лідирує в групі С. Швейцарія (8 пунктів) - на другій сходинці. Північна Ірландія (5) - третя, Болгарія (5) - четверта. Збірна Литви (0) перебуває на останньому місці.

Збірна Італії встановила новий рекорд 6 вересня, коли зіграла внічию 0:0 зі збірною Швейцарії. Раніше жодній національній команді не вдавалася провести 36 матчів без поразок.