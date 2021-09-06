Збірна Італії з футболу встановила шалений світовий рекорд

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Вчора, 5 вересня, збірна Італії зіграла внічию зі Швейцарією (0:0) у кваліфікації ЧС-2022. Для чинних чемпіонів Європи це 36-й матч поспіль без поразок - італійці оновили національний і світовий рекорд.



Останні, хто зумів переграти Італію, стала збірна Португалії. У вересні 2018 року Кріштіану Роналду з компанією переміг Італію у Лізі націй з рахунком 1:0.



Команда Роберто Манчіні розпочала свою рекордну безпрограшну серію товариським матчем проти України в жовтні 2018 року (1:1).



Манчіні очолив збірну Італії в травні 2018 року. Влітку він виграв з командою Євро-2020.

Нагадаємо, 11 липня збірна Італії перемогла у Лондоні Англію у фіналі Євро-2020 та стала чемпіоном Європи з футболу.

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