Збірна Польщі звільнила головного тренера. На цьому наполіг Левандовські
Форвард "Барселони" Роберт Левандовські причетний до відставки головного тренера збірної Польщі Чеслава Міхнєвіча
Про це повідомляє Interia.
У четвер, 22 грудня, Польська футбольна асоціація оголосила про припинення співпраці з головним тренером Чеславом Міхнєвичем, який очолював збірну зі січня цього року.
Під керівництвом Міхнєвіча збірна Польщі зіграла 13 матчів, у яких 5 разів перемогла, тричі зіграла внічию та 5 разів програла.
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За інформацією Interia, до звільнення Міхнєвіча причетний лідер збірної Польщі Роберт Левандовські. Перед фіналом ЧС-2022 нападник зателефонував президенту ПФС і передав, що футболісти не можуть більше працювати під керівництвом цього тренера.
Польській команді нібито не подобається захисний стиль Міхнєвіча. У колективі також стався конфлікт через премію у 30 млн злотих. Левандовські та група гравців вважали, що кошти треба розділити на всіх порівну.
Проте у тренера були інші погляди, як виплатити збірній Польщі гроші. Футболісти цю премію так і не отримали.
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