Маріупольців, які не пройшли "фільтрацію", відправляють у колишню колонію "Ізоляція" в Донецьку, - радник мера Маріуполя Андрющенко
Анонс
Збірна України - Боруссія (Менхенгладбах). LIVE-студія перед благодійним матчем Stop War
Андрій Малиновський та Олександр Ващук проведуть студію перед першою грою Збірної України у 2022 році
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2022, середа
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