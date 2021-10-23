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Збірна України отримала потенційних суперників під час жеребкування Ліги націй

23 жовтня, 2021 субота
19:55
Спорт Казахстан - Україна

Збірна України під час жеребкування Ліги націй перебуватиме у першому кошику серед "сіяних"

Про це повідомляє Еспресо.TV.  

У новому розіграші турніру збірна України виступить у другому дивізіоні. Під час жеребкування українці перебуватимуть серед "сіяних" у першому кошику.  Таким чином, вони уникнуть зустрічі зі Швецією, Боснією і Герцеговиною та Ісландією. З другого кошика нашій команді у суперники не може дістатися Росія, з якою УЄФА розводить українців. 

Жеребкування Ліги націй відбудеться 16 грудня. 

Кошик 1: Україна, Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія.

Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія.

Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія.

Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.

Збірна України у минулому розіграші Ліги націй грала у найсильнішому дивізіоні у групі з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією. Вона припинила боротьбу на груповому раунді та вибула до дивізіону B. Нашій збірній зарахували технічну поразку у заключному матчі проти Швейцарії, оскільки вона у листопаді 2020 року не змогла вийти на гру в Люцерні через спалах коронавірусу в команді.   

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футбол
Збірна України
жеребкування
Ліга націй
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