Франція перемогла Іспанію у фіналі Ліги націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На "Сан-Сіро" Іспанію вивів вперед Мікель Оярсабаль на 64-й хвилині. Франція відігралася за 2 хвилини - забив Карім Бензема.

Чинних чемпіонів світу на 80-й хвилині вивів вперед Кіліан Мбаппе.

Франція перемогла Іспанію 2:1 та виграла Лігу націй.

Ліга націй

Фінал

10 жовтня

Іспанія - Франція 1:2

Голи: Оярсабаль, 64 - Бензема, 66, Мбаппе, 80

Нагадаємо, 6 жовтня у півфіналі Ліги націй збірна Іспанії перемогла команду Італії.

7 жовтня у іншому півфінальному матчі Ліги націй збірна Франції здобула вольову перемогу над Бельгією.

10 жовтня Італія перемогла Бельгію у матчі за третє місце Ліги націй.

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