Франція перемогла Іспанію у фіналі Ліги націй
У фінальному матчі Ліги націй у Мілані збірна Франції перемогла Іспанію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На "Сан-Сіро" Іспанію вивів вперед Мікель Оярсабаль на 64-й хвилині. Франція відігралася за 2 хвилини - забив Карім Бензема.
Чинних чемпіонів світу на 80-й хвилині вивів вперед Кіліан Мбаппе.
Франція перемогла Іспанію 2:1 та виграла Лігу націй.
Ліга націй
Фінал
10 жовтня
Іспанія - Франція 1:2
Голи: Оярсабаль, 64 - Бензема, 66, Мбаппе, 80
- Нагадаємо, 6 жовтня у півфіналі Ліги націй збірна Іспанії перемогла команду Італії.
- 7 жовтня у іншому півфінальному матчі Ліги націй збірна Франції здобула вольову перемогу над Бельгією.
- 10 жовтня Італія перемогла Бельгію у матчі за третє місце Ліги націй.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.48
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе