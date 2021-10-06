Італія програла Іспанії у півфіналі Ліги націй і зупинила свою історичну безпрограшну серію

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч проходив у Мілані на стадіоні "Сан Сіро". Іспанія першою вийшла вперед вже на 17-й хвилині зустрічі. Відзначився Ферран Торрес.



В Італії почались серйозні проблеми, коли вони залишились у меншості наприкінці першого тайму через другу жовту картку Леонардо Бонуччі.



Іспанія зуміла цим скористатись і забити вдруге. Знову відзначився Торрес. Збірна Італії відповіла на пропущений м'яч лише на 83-й хвилині. Проте, гол Лоренцо Пеллегріні вже не зумів нічого врятувати. Поразка вдома 1:2.



Іспанія взяла реванш за поразку в півфіналі Євро-2020 і перервала рекордну безпрограшну серію Італії. Італійці не програвали 37 матчів. Їхня серія була найдовшою серед усіх збірних в історії. Вона почалась у жовтні 2018 року з нічиєї у матчі проти України.

Другого фіналіста турніру 7 жовтня в Турині визначать Бельгія та Франція. Матч за третє місце та фінал відбудуться 10 жовтня.

Іспанія на груповому етапі Ліги націй випередила у групі 4 Німеччину, Швейцарію та Україну. Іспанці вдома перемогли українців з рахунком 4:0, у Києві команда Андрія Шевченка взяла реванш - 1:0.

Збірній України зарахували технічну поразку у заключному матчі Ліги націй проти Швейцарії, оскільки вона у листопаді 2020 року не змогла вийти на гру через спалах коронавірусу в команді.

Ліга націй

Півфінал

6 жовтня

Італія - Іспанія 1:2



Голи: Пеллегріні, 83 - Ф. Торрес, 17, 45+2

Нагадаємо, 17 листопада 2020 року матч 6-го туру Ліги націй між Україною та Швейцарією в Люцерні скасували через спалах коронавірусу в нашій національній команді.

25 листопада 2020 року УЄФА присудив технічну поразку збірній Україні від Швейцарії.

Вилучення: Бонуччі, 42 (дві жовті картки)

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb