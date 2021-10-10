Італія перемогла Бельгію у матчі за бронзу Ліги націй
Збірна Італії перемогла Бельгію у матчі за третє місце Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Турині Італію вперед одразу по перерві вивів Ніколо Барелла. На 65-й хвилині Доменіко Берарді реалізував пенальті та збільшив перевагу господарів поля.
Бельгія скоротила відставання на 86-й хвилині зусиллями Шарля де Кетеларе.
Італія перемогла Бельгію 2:1 та здобула бронзові медалі Ліги націй.
У фіналі турніру в Мілані сьогодні о 21:45 зустрінуться Франція та Іспанія.
Ліга націй
Матч за третє місце
10 жовтня
Італія - Бельгія 2:1
Голи: Барелла, 46, Берарді, 65 (пен.) - де Кетеларе, 86
- Нагадаємо, 6 жовтня у півфіналі Ліги націй збірна Іспанії перемогла команду Італії.
- 7 жовтня у іншому півфінальному матчі Ліги націй збірна Франції здобула вольову перемогу над Бельгією.
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