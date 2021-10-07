Франція здобула фантастичну перемогу над Бельгією і вийшла у фінал Ліги націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Бельгія повністю володіла ситуацією на полі в першому таймі. Команда вела в рахунку 2:0 завдяки голам Янніка Карраско та Ромелу Лукаку.



Проте, все змінилось у другому таймі. Франція зуміла перевернути хід гри. Спершу на 60-х хвилинах забили Карім Бензема та Кіліан Мбаппе.



На 90-й хвилині лівий захисник Тео Ернандес шедевральним ударом з-за меж штрафного майданчика приніс Франції перемогу. Для оборонця це перший м'яч за національну команду.



Матч між Бельгією та Францією відбувався в Турині на "Ювентус стедіум". Переможець, тобто французи, зустрінуться 10 жовтня у фіналі з Іспанією, бельгійці - також у неділю зіграють з Італією за третє місце.

Україна припинила боротьбу в Лізі націй на груповому раунді та вибула до дивізіону B. Нашій збірній зарахували технічну поразку у заключному матчі проти Швейцарії, оскільки вона у листопаді 2020 року не змогла вийти на гру в Люцерні через спалах коронавірусу в команді.

Ліга націй

Півфінал

7 жовтня

Бельгія - Франція 2:3



Голи: Карраско, 37, Лукаку, 40 - Бензема, 62, Мбаппе, 69 (пен.), Тео Ернандес, 90

Нагадаємо, 6 жовтня у півфіналі Ліги націй збірна Іспанії перемогла національну команду Італії.

Збірна Італії зазнала першої домашньої поразки в офіційних матчах з 1999 року.

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