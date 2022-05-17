Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

До списку потрапили всі гравці, які зараз перебувають в розташуванні збірної в Італії.

Заявка збірної України за номерами:

1. Георгій Бущан, 2. Валерій Бондар, 3. Олександр Сирота, 4. Денис Попов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Артем Довбик, 8. Олександр Піхальонок, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Бесєдін, 12. Андрій П'ятов, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Юхим Конопля, 17. Михайло Мудрик, 18. Тарас Качараба, 19. Денис Гармаш, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник, 24. Данило Сікан.

Зустріч відбудеться в Емполі на стадіоні "Карло Кастеллані" та розпочнеться о 21:30 за київським часом.

В Україні пряму трансляцію зустрічі національної команди можна буде переглянути на телеканалах "Футбол 1" та "Індиго", а також на YouTube-каналі "Футбол 1".

1 червня на збірну України чекає гра відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться вирішальна зустріч за путівку до Катару проти Уельсу.

"Емполі" за тур до фінішу чемпіонату Італії займає в турнірній таблиці 14-те місце.

11 травня збірна України переграла "Борусію" з Менхенгладбаха у товариському матчі з рахунком 2:1.

13 травня головний тренер збірної України Олександр Петраков назвав імена легіонерів, які готуватимуться до матчів відбору ЧС-2022.

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