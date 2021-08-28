Збірна України перед матчем з Францією втратила героя Євро-2020

Про це заявив головний тренер "Дніпра-1" Ігор Йовічевіч у етері "Футбол 1".

За його словами, Довбика турбує гематома, через яку він не тренувався цілий тиждень.

"Довбик в останньому матчі з "Рухом" отримав серйозний удар по ребрах, утворилася дуже велика гематома, сьогодні йому зробили МРТ, весь тиждень він не тренувався на повну силу. Під великим питанням гра за збірну, в розташування якої він повинен виїхати. В цьому плані ми дуже скептичні", - cказав Йовічевіч.

1 вересня збірна України зіграє в Нур-Султані проти Казахстану, а 4 вересня у Києві - проти Франції.

Артем Добик у 1/8 фіналу Євро-2020 забив у овертаймі переможний гол у ворота Швеції, який вивів збірну України до чвертьфіналу турніру.

Нагадаємо, 25 серпня голкіпер збірної України Андрій Лунін здав позитивний тест на коронавірус.

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