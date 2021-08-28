Збірна України перед матчем з Францією втратила героя Євро-2020
Форвард "Дніпра-1" Артем Довбик ризикує пропустити відбіркові матчі чемпіонату світу-2022 проти Казахстану та Франції
Про це заявив головний тренер "Дніпра-1" Ігор Йовічевіч у етері "Футбол 1".
За його словами, Довбика турбує гематома, через яку він не тренувався цілий тиждень.
"Довбик в останньому матчі з "Рухом" отримав серйозний удар по ребрах, утворилася дуже велика гематома, сьогодні йому зробили МРТ, весь тиждень він не тренувався на повну силу. Під великим питанням гра за збірну, в розташування якої він повинен виїхати. В цьому плані ми дуже скептичні", - cказав Йовічевіч.
1 вересня збірна України зіграє в Нур-Султані проти Казахстану, а 4 вересня у Києві - проти Франції.
Артем Добик у 1/8 фіналу Євро-2020 забив у овертаймі переможний гол у ворота Швеції, який вивів збірну України до чвертьфіналу турніру.
-
Нагадаємо, 25 серпня голкіпер збірної України Андрій Лунін здав позитивний тест на коронавірус.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.82
Купівля 26.82Продаж 27.07
-
EUR
Купівля 31.46Продаж 31.87
- Актуальне
- Важливе