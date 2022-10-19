Збірна України U-21 дізналась суперників на Євро-2023
У Бухаресті відбулось жеребкування групового раунду молодіжного чемпіонату Європи з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2023 пройде у Румунії та Грузії з 21 червня по 8 липня. Матчі відбудуться у Бухаресті, Клуж-Напоці, Тбілісі, Кутаїсі та Батумі.
На турнірі зіграють 16 команд. Євро-2023 пройде у форматі – груповий етап (4 групи) + плей-офф. По дві команди з кожної групи вийдуть у чвертьфінал.
На жеребкуванні визначилось, що збірна України U-21 зіграє у квартеті В. Серед суперників українців: Румунія, Хорватія та Іспанія.
Євро-2023:
Група А: Грузія, Бельгія, Нідерланди, Португалія.
Група В: Румунія, Україна, Хорватія, Іспанія.
Група С: Ізраїль, Чехія, Англія, Німеччина.
Група D: Норвегія, Швейцарія, Італія, Франція.
- 27 вересня матчі-відповіді плей-офф відбору на Євро-2023 збірна України U-21 розгромила однолітків зі Словаччини 3:0. Хет-трик оформив Данило Сікан.
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